Pepe em exclusivo: "Vou poder realizar um sonho"

Exclusivo >> Do recorde de jogos seguidos sem perder ao melhor registo ofensivo e defensivo da Liga, Pepe reclama, em O JOGO, o mérito do título para os dragões

Pepe é o destaque da edição desta terça-feira d' O JOGO. Uma entrevista na qual o capitão do FC Porto recorda momentos da temporada até ao golo de Zaidu, ao minuto 94 do clássico com o Benfica, que confirmou a conquista do 30º título de campeão do clube azul e branco.

""Vou poder realizar um sonho: a minha primeira ida aos Aliados", disse a O JOGO.