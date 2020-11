Pepe é baixa e merece este comentário de Conceição após a renovação

Treinador do FC Porto elogiou o central na antevisão ao jogo com o Portimonense. Central está lesionado e não vai a jogo.

Renovação de Pepe e ausência: "O Pepe está fora do jogo. Não está disponível. A renovação é aplaudida por todos. Pelos valores FC Porto que o Pepe transmite. Ambição, competência, paixão... Esse espírito único de não estar satisfeito com aquilo que já conseguiu. Era uma situação natural".

Jogo com o Portimonense: "Vamos ter pela frente um adversário que nos criou dificuldades no Dragão com este treinador na última época. Ganhámos 1-0 com um golo a acabar o jogo. É uma equipa com bons jogadores, um coletivo interessante e que vai querer fazer o seu jogo. Vamos ver como se vão apresentar em termos estruturais. Estamos preparados para as diferentes situações do Portimonense e para vencer o jogo".