"Pepe continua a ser um dos cinco melhores centrais da Europa"

Central esteve em grande plano na noite heroica do FC Porto e até em Inglaterra lhe dirigiram elogios.

Sérgio Oliveira marcou dois golos e recebeu o prémio de melhor em campo no Juventus-FC Porto, que ditou a passagem dos dragões aos quartos de final da Liga dos Campeões, mas, por essa Europa fora, tem sido Pepe a receber grande parte dos elogios.

Em Inglaterra, por exemplo, o ex-Manchester United Rio Ferdinand apontou o experiente central dos azuis e brancos como um modelo a seguir pelos jovens centrais. "Se eu treinasse uma equipa, pegava nestes clipes [de Pepe no jogo de Turim] e mostrava-os a todos os jovens centrais para verem o posicionamento, vontade, comunicação, atenção, noção do perigo e utilização do corpo. (...) Foi uma exibição quase perfeita em termos de defesa do espaço e isso é algo que deve ser mostrado a todos os jovens", assinalou o antigo central.

Já Joe Cole, antiga figura do Chelsea e da seleção inglesa, também no papel de comentador do canal BT Sport, colocou Pepe no "top-5" de defesas-centrais do Velho Continente:

"Pepe cobriu o campo todo e esteve impecável com a bola. Continua a ser um dos cinco melhores centrais da Europa", afirmou o antigo extremo.