Paulo Araújo, o "Doutor Milagres", deixa o FC Porto

Clínico especializado em medicina tradicional chinesa acaba contrato e não foi convidado a renovar.

Um ano depois de ter entrado para o departamento médico do FC Porto, a pedido de Sérgio Conceição, Paulo Araújo prepara-se para deixar o clube. O clínico, especializado em medicina tradicional chinesa, terminou o contrato e não foi convidado a renovar. Por isso, recorreu às redes sociais para se despedir dos dragões.

"Campeão nacional. Vencedor da Taça de Portugal a chamada Dobradinha. Melhor ataque e melhor defesa do campeonato. Equipa com mais vitórias e menos derrotas. Recordista de invencibilidade e recordista de pontos em toda a história do futebol português. Fantástica época", destacou Araújo, mostrando-se grato a Pinto da Costa e à administração da SAD pela oportunidade que lhe concederam e enviando "um especial agradecimento" a Conceição "pela confiança e liderança".

"Aos nossos craques, os jogadores... Que época intensa. Muito obrigado pela confiança e carinho com que me brindaram durante toda a época. Estou certo que recordaremos os momentos vividos. Foi um orgulho e uma honra", despediu-se o clínico, que no currículo tem uma vasta ligação ao mundo do desporto, tendo passado pelo staff do Shanghai SIPG em 2017.

Leia também Sporting Deixa o Sporting e está a ser disputado por Manchester City, Barcelona e Nápoles Irmão de Joelson Fernandes e de Roger, jogadores de Basileia e Braga, respetivamente, é tido como um dos maiores talentos da formação verde e branca, que o tentou segurar até ao fim.