Otávio responde a provocação de Neres: "Estamos empatados em títulos na Luz"

Avançado do Benfica comentou uma publicação do FC Porto no Instagram, provocando Otávio. O médio dos dragões respondeu.

As provocações de David Neres a Otávio não se ficaram pelo direto no Instagram. Numa publicação do FC Porto na mesma rede social, em que os dragões mostravam o golo do internacional português contra o V. Guimarães, o brasileiro do Benfica comentou "cadê [onde está] o sorrisinho". E o médio respondeu: "David Neres, ganha mais duas vezes e empata comigo, estamos empatados em títulos na Luz", lembrando o título que conquistou na temporada passada em casa das águias.

O "duelo" entre Neres e Otávio começou num dos jogos entre encarnados e azuis e brancos esta temporada, em que os dois se desentenderam.

O FC Porto, recorde-se, venceu o V. Guimarães por 3-0, no sábado.