Neres identificou Otávio e Pedro Gonçalves e escreveu: "Chupa, chora bebé"

Num direto na rede social Instagram, o avançado do Benfica "picou" Otávio e Pedro Gonçalves, dois jogadores com quem se desentendeu em jogos desta época.

Esta temporada, David Neres "chocou" com Otávio num clássico com o FC Porto e com Pedro Gonçalves num dérbi frente ao Sporting. E na hora da conquista do 38.º campeonato, provocou os dois rivais.

Num direto na rede social Instagram, o avançado brasileiro do Benfica identificou os dois jogadores referidos e escreveu de seguida: "Chupa" e "Chora bebé".

Nas redes sociais rapidamente surgiram "prints" destes comentários escritos por Neres.