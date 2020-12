Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após o triunfo do FC Porto em Guimarães.

O jogo: "Se olharmos para o resultado, sim [como prova de maturidade da equipa]. Ganhar em casa do Vitória é sempre difícil. Individualmente, é uma equipa com qualidade. Coletivamente, em termos do processo defensivo, esperou um bocado mais em baixo do que o habitual. Não gostei dos primeiros 20 ou 25 minutos. A circulação foi algo lenta e previsível. Depois, fizemos um golo e tivemos mais duas ou três situações para ir para o intervalo a vencer."

Vitória: "Na segunda parte, estávamos à procura da vitória, mas uma perda de bola deixou a equipa a perder por 2-1. A equipa reagiu a esse contratempo, e conseguimos uma vitoria justíssima num campo extremamente difícil. A equipa olhou para as dificuldades do jogo, teve caráter e soube dar a volta [ao resultado]".

Campeonato: "Temos de contar com um campeonato difícil. Estamos aqui para a luta. Os jogadores que saíram do banco deram uma resposta positiva e foram decisivos para a vitória."

Taremi: "Mesmo quando o Taremi não era titular, era muitas vezes utilizado [em resposta a uma pergunta sobre o funcionamento da dupla entre o iraniano e Marega]. Temos trabalho específico para cada jogador. Mas aquilo que o jogo dá é impossível fazer no treino. É uma adaptação natural do Mehdi [Taremi]."

Ciclo: "Temos tido um ciclo terrível [de jogos], uma densidade competitiva incrível e vamos continuar a ter. Estamos em todas as frentes e jogamos para ganhar títulos. Jogamos sempre para sair do campo de consciência tranquila, para não conceder nada aos adversários. Mas os adversários têm qualidade e também podem dar uma resposta positiva no jogo."

Otávio suspenso: "O Otávio estava habituado na manobra da equipa. Foi-me comunicado que não podia jogar na véspera do jogo, quando estávamos em estágio. Não havia muito tempo para mudar os jogadores. O jogador que mais garantias me dava [para fazer o papel] era o Romário Baró. Tirei-o porque tinha amarelo. Senti que podia fazer falta numa possível transição [do Vitória] e sofrer o segundo amarelo. Não o tirei, porque estava a jogar mal."

Pinto da Costa: "Fomos a melhor equipa de 2020. O presidente tem razão em afirmar que fomos a melhor equipa. Agora, temos de iniciar o ano de 2021 a ganhar títulos. Quando se fala em hegemonia, a hegemonia é o próximo título e o próximo jogo."

Pepe: "O Pepe tem um problema no gémeo. O Taremi sofreu uma pancada e estava com um pequeno problema muscular. Os jogadores que entraram deram uma resposta muito positiva."