Otávio é baixa no FC Porto: o tempo de paragem previsto para o médio

Otávio apresenta uma lesão muscular (não divulgada) na coxa direita e não vai recuperar a tempo de representar a Seleção.

Indisponível para o encontro com o Paços de Ferreira (sábado) e também para os da Seleção Nacional, com o Catar e o Luxemburgo: é esta a condição de Otávio, que vai passar os próximos dias na enfermaria do Olival, em tratamento a uma lesão sofrida anteontem, com o Liverpool.

O FC Porto foi parco na descrição do problema no boletim clínico, limitando-se a confirmar que é de origem muscular (coxa direita), mas informações recolhidas por O JOGO vão no sentido de o médio só estar disponível para regressar à competição dentro de sensivelmente duas semanas. Ou seja, pouco antes de os azuis e brancos voltarem a jogar para a Liga dos Campeões, desta vez com o Milan, no Dragão.

A lesão na coxa direita surgiu no pior momento para Otávio, que esperava utilizar o jogo com o Liverpool para se mostrar a um clube ao qual foi associado no defeso. O internacional português sentiu uma picada nos primeiros minutos do encontro e ao 14.º teve mesmo de ceder o lugar a Fábio Vieira, não escondendo o desânimo na chegada ao banco de suplentes, onde iniciou de pronto o tratamento com gelo.

Os exames complementares de diagnóstico indicaram que o problema obriga a uma paragem, ainda que a interrupção das provas, devido aos compromissos das seleções, venha atenuar as perdas para os azuis e brancos.

Até se lesionar, Otávio era um dos jogadores mais utilizados esta temporada. O "Baixinho", como é conhecido entre os companheiros, levava 660 minutos, distribuídos por oito encontros, nos quais havia feito três assistências: duas para Toni Martínez (Belenenses e Famalicão) e uma para Luis Díaz (Marítimo).