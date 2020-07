Otávio "dificilmente ficará" no FC Porto, diz empresário

Sócio do agente em Itália explica que a renovação "não correu bem" e que o médio pode sair.

Indiscutível na execução da ideia de jogo traçada por Sérgio Conceição, Otávio tem despertado o interesse de alguns clubes alemães e, na última semana, Casillas até o colocou no radar de Sevilha, Lyon e Nápoles.

Foi precisamente por causa do alegado interesse dos italianos que a "Rádio Música Television" falou com Jerónimo Soares, sócio da empresa que representa o médio, e o discurso deste agente vai no sentido da saída do jogador do FC Porto no final da temporada. "Dificilmente ficará", declarou Jerónimo Soares.

"A tentativa de negociar um novo contrato não correu bem. Por isso, a partir de janeiro [Otávio] pode acertar um novo contrato com qualquer outro clube. O preço pode variar em relação a anos anteriores", esclareceu o empresário, negando ter existido "um contacto real" do Nápoles.

"O Otávio é um jogador que gosta de várias ligas por causa da sua flexibilidade e pode seguir a carreira numa nova aventura. Ele gosta muito de jogar no meio e criar o jogo da equipa, mas também sabe jogar quando parte de outra posição", lembrou o representante, embora admitindo que o brasileiro se daria "muito bem numa equipa de Gattuso, porque as equipas dele jogam com a bola no chão e saem muitas vezes bem em contra-ataque ".