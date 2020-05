Os nomes da lista de José Fernando Rio e uma garantia: "Responsável pelo futebol serei eu"

O JOGO apresenta-lhe os nomes de todos os elementos que constituem os órgãos sociais da Lista C. Braços direitos do candidato serão os vice-presidentes para a área financeira. "Equipa fortíssima", diz.

José Fernando Rio vai estar esta sexta-feira, às 18h00, no Auditório Fernando Sardoeira Pinto, no Museu do FC Porto, para apresentar publicamente a sua candidatura às eleições do clube, mas O JOGO revela-lhe em primeira mão os nomes dos elementos que constituem os órgãos sociais da Lista C.

O candidato à liderança do FC Porto já havia anunciado os candidatos a presidente da Mesa da Assembleia Geral (André Navarro de Noronha), Conselho Fiscal e Disciplinar (José da Costa Veloso) e Conselho Superior (Álvaro Teles de Menezes) e na quinta-feira acrescentou todos os outros. Aliás, para o Conselho Superior, o nome mais mediático é o de Nuno Fernandes, ex-presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, recordista nacional de salto a vara e decatlo pelo FC Porto, participante em três edições do Jogos Olímpicos e Dragão de Ouro.

Em declarações a O JOGO, José Fernando Rio garantiu que ficará com a pasta do futebol profissional e não profissional. "O responsável pelo futebol serei eu. Cabe ao presidente do clube articular, dentro do clube e da SAD, tudo aquilo que é o futebol do FC Porto. Depois, obviamente há uma estrutura, que já está implementada no terreno e na qual eu farei alguns ajustes", admitiu, revelando ainda que, caso vença, o clube terá um diretor desportivo. O nome, para já, não foi revelado, prometendo ser divulgado depois de serem conhecidos os resultados das eleições. "Trunfos na manga? A seu tempo", responde o candidato da Lista C.

A exemplo de algumas intervenções que já teve desde que se apresentou como candidato às eleições do FC Porto, José Fernando Rio voltou a deixar bem clara uma aposta no futebol, sem descurar outras áreas que o preocupam. "A situação em que o clube se encontra é bastante complicada e nós, além da aposta que tem de ser feita no futebol, fazemos também uma forte aposta na área financeira e na parte da restruturação em todo o grupo do FC Porto. Portanto, os vice-presidentes Miguel Magalhães e Nuno Nunes, serão, nesse capítulo, os meus braços direitos", vincou o candidato.

José Fernando Rio acredita que os nomes que apresentou aos órgãos sociais do FC Porto formam "uma lista fortíssima" e que o deixa "muito confiante". Aproveita, inclusive, a oportunidade para fazer um apelo aos portistas. "Os sócios estão a compreender a minha mensagem. Falta-lhes esquecer apenas a dívida de gratidão...", solicitou.