Olympiacos baixa exigências e acordo com o FC Porto por Rúben Semedo está mais perto

Conversas foram retomadas e as partes não pretendem deixar para o último dia do mercado a conclusão do processo. Intervenção de Jorge Mendes será fundamental para o desbloquear em definitivo. Vontade do central fez o clube grego baixar as exigências sobre a opção de compra. O otimismo no acordo renasce

O dossier Rúben Semedo entrou na fase decisiva. As duas partes retomaram as conversas depois de um período de interregno e, segundo informações recolhidas por O JOGO, o otimismo na obtenção de um entendimento renasceu com a redução das exigências do Olympiacos.

Após uma fase de intransigência em relação ao modelo de negócio e, mais tarde, sobre o valor da opção de compra a fixar no contrato de empréstimo com o FC Porto, o campeão grego mostra-se agora disponível para fechar o negócio por menos do que os sete milhões de euros pedidos inicialmente.