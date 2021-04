Óliver deixa conselho ao FC Porto: "Olhem uns para os outros e acreditem, porque é possível"

Médio do Sevilha foi um espectador atento do FC-Porto-Chelsea e, com base no que viu, deixa uma mensagem de confiança aos ex-companheiros em entrevista a O JOGO.

O FC Porto-Chelsea teve em Óliver Torres um seguidor atento, uma vez que o agora médio do Sevilha não esconde o carinho e o desejo de ver os dragões seguirem em frente na Liga dos Campeões.

O espanhol conversou com O JOGO no centro de treinos do clube andaluz, classificou o resultado de quarta-feira como injusto e acredita numa reviravolta da ex-equipa na terça-feira, no encontro da segunda mão. A renovação de Otávio, a evolução de Sérgio Oliveira, o aparecimento do jovem Francisco Conceição e até a disponibilidade para receber Corona na capital da Andaluzia foram outros temas de uma conversa descontraída, na qual o médio elogiou ainda os sportinguistas Porro e Adán, desvendou brincadeiras com Acuña sobre a luta entre FC Porto e Sporting pelo título e falou sobre o momento que atravessa.