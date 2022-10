Oficial: Pepê renova contrato com o FC Porto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O extremo brasileiro também renova contrato com o FC Porto, a par do compatriota Evanilson.

Depois de Evanilson, o FC Porto anunciou a renovação de contrato de Pepê. O brasileiro estava ligado aos dragões até 2027 e prolongou o vínculo por mais um ano.

O avançado de 25 anos, que foi formado no Grémio, onde também iniciou o percurso como sénior, está há duas temporadas nos azuis e brancos. Em 2022/23, fez 12 jogos até ao momento - marcou um golo e fez três assistências.

Leia as declarações do jogador aos canais oficiais do clube:

Renovação: "O sentimento é de grande felicidade [por renovar]. Estou muito grato pela confiança no meu trabalho, espero poder dar continuidade ao meu trabalho e fazer uma grande época."

Adeptos: "Vou procurar dar sempre o meu melhor porque é muito gratificante sentir o carinho imenso dos adeptos. Vou continuar a trabalhar muito para lhes dar alegrias."

Polivalência demonstrada: "No início, foi diferente, mas fico muito feliz por poder ajudar em diferentes posições. Estou muito agradecido pela confiança do mister e da equipa técnica no meu trabalho e vou continuar a dar o meu melhor em qualquer posição."

Objetivos para a época: "Espero que seja igual à época passada, estamos a dar o nosso melhor para que isso aconteça. Queremos ser campeões novamente, conquistar todos os títulos e dar essa alegria aos nossos adeptos."