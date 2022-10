Agora é oficial: Evanilson prolonga ligação ao FC Porto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado brasileiro renova contrato com o emblema azul e branco, tal como O JOGO adiantara.

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato do avançado Evanilson até 2027. O brasileiro, de 23 anos, está a cumprir a terceira temporada de dragão ao peito e tem sido um dos jogadores mais utilizados por Sérgio Conceição.

Em 12 jogos oficiais esta temporada, marcou cinco golos e fez duas assistências.

As declarações do brasileiro, aos meios oficiais do clube azul e branco:

Felicidade: "Estou muito feliz por poder assinar esta renovação. O FC Porto é um clube que me fez evoluir muito até aqui. É muito gratificante por tudo o que fizeram por mim e agora quero fazer de tudo para contribuir em campo e continuar a dar felicidade ao nosso clube e aos nossos adeptos."

Números: "Na época passada tive bons números e a nossa equipa esteve muito bem. Espero continuar a fazer golos e a ajudar a equipa e, principalmente, ser campeão. É isso que todos nós desejamos."

À conquista do bi: "Quem está no FC Porto joga sempre para conquistar títulos, mas damos um passo de cada vez. Se continuarmos a fazer o nosso trabalho bem feito, podemos voltar a ser campeões."