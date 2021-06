O salário com que a Fiorentina seduz Sérgio Oliveira

Clube "viola" reuniu com Jorge Mendes em Milão para selar acordo com o médio. Falta o FC Porto.

O processo de transferência de Sérgio Oliveira para a Fiorentina avança rapidamente para uma conclusão. Jorge Mendes esteve nos últimos dias em Milão, onde foi "apanhado" pelas câmaras da "Sky Sports", e da reunião que a Imprensa italiana garante ter mantido com Joe Barone, diretor-geral do clube de Florença, saiu um acordo para o contrato do médio.

Oliveira deverá assinar por cinco temporadas, com um salário a rondar os 3,3 milhões de euros em cada uma delas, mais bónus de produtividade.

Alguns meios de comunicação mais otimistas apontavam a possibilidade de a contratação ser anunciada até domingo, antevéspera do arranque da participação de Portugal na fase final do Campeonato da Europa, com a Hungria. Contudo, as informações existentes no momento indicam que falta o mais importante: o entendimento com o FC Porto.

Os dragões pretendem receber 20 milhões de euros "limpos", como O JOGO noticiou oportunamente, enquanto que a Fiorentina preferia que uma parte desse valor fosse paga mediante a concretização de alguns objetivos simples. A primeira oferta do emblema "viola" terá sido de 16 M€ iniciais e 4 M€ em bónus, mas, face às exigências dos azuis e brancos, terá subido o valor inicial para os 18 M€ e reduzido o relativo aos objetivos para os 2 M€. As divergências, ao que apurou o nosso jornal, são ultrapassáveis, uma vez que há vontade de todas as partes que as conversas tenha sucesso. É uma questão de tempo.