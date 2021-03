"O que Sérgio Conceição tem feito no FC Porto é algo de notável, histórico"

Abel Ferreira deixou grandes elogios ao treinador do FC Porto e à passagem da equipa aos quartos de final da Champions.

Abel Ferreira concedeu esta quarta-feira uma entrevista coletiva, tendo abordado o atual momento do futebol português e a presença de uma equipa nos quartos de final da Champions: o FC Porto. O atual treinador do Palmeiras, vencedor da Libertadores, deixou grandes elogios a Sérgio Conceição e admitiu que vibrou com o sucesso da equipa portuguesa em Turim, onde eliminou a Juventus.

"Quando o FC Porto estava a jogar com a Juventus, eu e a minha equipa técnica, sobretudo depois da expulsão, demos por nós ali... Foi preciso sofrer a bom sofrer. Para o futebol português, jogadores, treinadores, e dirigentes é muito bom. Se pensarmos um bocadinho, se pensarmos mais no global, ganhamos todos. O que o Sérgio tem feito no FC Porto, pelo FC Porto e pelo futebol português, nomeadamente em termos internacionais... Nós, portugueses, em termos de tamanho, não somos assim tão grandes, mas na vontade, ambição e talento somos do tamanho dos maiores. O que o Sérgio tem feito no FC Porto é algo de notável, histórico. O que conseguiu agora, frente a uma super equipa, com recursos completamente diferentes, é de enaltecer. Tenho o prazer de ter uma boa relação com o Sérgio, de o ter felicitado por telefone várias vezes. Tem feito um trabalho extraordinário. É bom para o futebol português, para toda a gente", afirmou esta quarta-feira, numa entrevista concedida a meios de informação portugueses.