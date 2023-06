"O Otávio é fundamental, estruturante, seria uma perda irreparável..."

Adeptos portistas não querem perder o treinador nem Otávio neste defeso. Mas também pedem a continuidade de Diogo Costa e Taremi

Manter Sérgio Conceição e Otávio são condições fundamentais para alcançar o sucesso desportivo na próxima temporada. É essa a opinião dos oito adeptos portistas que O JOGO ouviu e convidou a, também, apontar as posições que consideram ser imperativo reforçar neste defeso.

Por unanimidade, Manuel Serrão, Álvaro Magalhães, Nuno Cardoso, Fernando Rocha, Paulo Teixeira, Carlos Abreu Amorim, Jorge Amaral e Miguel Guedes elegem o "Baixinho" como a peça mais importante do xadrez azul e branco e uma saída que seria irreparável. Mas também o treinador é apontado como o elemento que não querem perder, receando que o assédio se intensifique nos próximos tempos. Por outro lado, contratar dois laterais, um médio, para o lugar de Uribe e um avançado, que seja letal na área contrária, são, por maioria, as posições em que consideram ser obrigatório acrescentar qualidade. A partir daí, as saídas ditarão as necessidades.

"O Otávio não pode sair. Se há um denominador comum de fiabilidade e transporte da mística do FC Porto, de equilíbrio e capacidade de rutura, é o Otávio. Mesmo não achando que ele vá sair, é o que menos gostaria ver partir. Depois, a saída de alguém como o Taremi obrigaria a ir ao mercado de uma forma consistente e seria um caso difícil de resolver", aponta Miguel Guedes, numa opinião que é partilhada por Jorge Amaral.

"Um já foi, o Uribe, que era muito importante. Tenho sempre o receio de perder a espinha dorsal: o Diogo Costa é importantíssimo e o Taremi também. Mesmo que tenha hipóteses de ir para fora, era preferível não o vender por, sei lá, 10 milhões de euros ou isso. Nem que saia a custo zero para o ano e tirar o rendimento desportivo. Já para não falar do Otávio. Espero, sobretudo, que estes dois não saiam, uma vez que o Diogo deve ir", refere o antigo guarda-redes. Aliás, parece existir mesmo uma resignação entre os adeptos quanto a uma transferência.

"Quem já sei que vou perder é o Diogo Costa. Para além desse, que os sócios têm a convicção de que vai ser a pérola vendida, não quero que saia o Otávio que, sem dúvida, é o mais influente", atira Carlos Abreu Amorim. Álvaro Magalhães concorda. "O Otávio é fundamental, estruturante, seria uma perda irreparável porque não há dinheiro para comprar à altura. Mas quem tenho mais medo de perder é o Sérgio Conceição e é uma coisa que parece que vai acontecer", lamenta. Manuel Serrão defende, inclusive, que a SAD tem de prolongar o vínculo do técnico. "Sou um acérrimo defensor do Sérgio e, antes de o jogo com o Braga, a seguir a eliminação com o Inter, o clube já lhe devia ter renovado o contrato. E aumentado a cláusula para agora estarem mais confortáveis", defende o empresário.

O humorista Fernando Rocha também fala do treinador e de Otávio, mas acrescenta um nome. "O Sérgio Conceição é fundamental. Sou muito mau a avaliar o potencial dos jogadores, mas o melhor do plantel é o Pepe. E o Otávio... quem me dera aguentá-lo, é jogador para ficar. Com a idade que tem, não estou a imaginar um City ou um Bayern a vir buscá-lo. É aquele jogador que de 0 a 10 é muitas vezes 10 e quando não está nos seus dias é um 8. É muito constante", diz.