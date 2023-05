O melhor Uribe antes do adeus ao FC Porto: recorde de jogos e pode bater o de golos

Médio despedir-se-á com o recorde de jogos na carreira e ainda pode bater o de golos pelos portistas. Contrato de três anos com o Al-Sadd está assinado. Matheus esperou até ao limite do plausível por uma oferta mais tentadora da Europa, acabando por ceder ao desejo de um ex-treinador, Juanma Lillo.

Os jogos com Casa Pia, Famalicão, V. Guimarães e Braga (Jamor) serão a última oportunidade para os adeptos do FC Porto verem Matheus Uribe de azul e branco. O médio está de saída do clube, depois de ter chegado a uma plataforma de entendimento com o Al-Sadd, do Catar, como O JOGO avançou na edição de ontem, tendo, inclusive, já realizado exames médicos. O acordo, válido para as próximas três épocas, já se encontra assinado e satisfaz as pretensões económicas do colombiano - vencimento superior a 3,5 M€ limpos -, que se cansou de esperar pelos constantes pedidos de clubes europeus para aguardar, como foi o caso do Inter e do Fulham, e acedeu à única proposta que passou efetivamente ao papel.

O facto de a equipa catari ser orientada por Juanma Lillo, com quem trabalhou no Atlético Nacional, em 2017, facilitou a decisão. De resto, os dois chegaram a trocar dois dedos de conversa quando o Manchester City, onde Lillo desempenhou as funções de adjunto de Pep Guardiola, defrontou os portistas na Liga dos Campeões de 2020/21.

No fundo, a saída de Uribe chega sem grande surpresa para o FC Porto, uma vez que a ambição salarial do colombiano superava largamente o teto do plantel. Ainda assim, Sérgio Conceição nunca se coibiu de utilizar o médio, que está a protagonizar uma das melhores épocas de toda a carreira. Estatisticamente, esta temporada já é aquela em que o colombiano fez mais jogos (47) e, até cair o pano de 2022/23, ainda poderá fixar um novo máximo de golos apontados de azul e branco. Para já leva cinco, tantos quantos marcou em 2020/21.

Castigo abre vaga no meio

O encontro com o Arouca deverá levar Uribe a perder o estatuto de jogador com mais minutos (3853") no plantel portista esta temporada. O internacional colombiano viu o quinto cartão amarelo no campeonato há uma semana, no dérbi contra o Boavista, e terá agora de cumprir um jogo de castigo, abrindo a porta à ultrapassagem de Pepê (3806") neste ranking, criando ao mesmo tempo uma vaga ao lado de Grujic no meio-campo. O sérvio tem sido o substituto natural de Matheus no papel de médio com missões mais defensivas, pelo que, em condições normais, Eustáquio tem tudo para regressar ao onze, depois de ter sido suplente a meio da semana, com o Famalicão. O canadiano está fresco em termos físicos, uma vez que, recorde-se, alinhou apenas 45 minutos com os boavisteiros e cinco com os famalicenses. A alternativa passará pela aposta em Otávio, que desempenhou esse papel recentemente, contra Portimonense e Paços de Ferreira, respetivamente.