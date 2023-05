Rui Costa expulsa João Mário depois de consultar imagens por sugestão do VAR, Tiago Martins

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, critica a escolha do Conselho de Arbitragem para o Benfica-Santa Clara

"O jogo do título vai ser arbitrado por Rui Costa e terá como VAR Tiago Martins. A mesma dupla que dirigiu o FC Porto-Gil Vicente, que terá decidido o campeonato", pode ler-se na publicação de Francisco J. Marques a rede social Twitter.

O diretor de comunicação do FC Porto visa, desta forma, a escolha do Conselho de Arbitragem para o Benfica-Santa Clara, onde muito provavelmente um empate basta, mas que a vitória garante, de forma absoluta, a conquista do título de campeão pelo clube de Lisboa.