"O FC Porto tem um jogador excelente que, um dia, vai dar grande retorno"

Luis Díaz faz mira ao registo goleador de Edmilson na primeira época no FC Porto e recebe elogios do antigo dragão.

1 - Encontra alguma semelhança entre si e Luis Díaz, que tem 12 golos e poderá ultrapassar o seu registo (14)?

-Sim, encontro algumas. Se calhar ao nível da técnica, da habilidade e da veia goleadora igual à minha. Na altura (1995/96) o Bobby Robson apostou muito em mim, as coisas correram bem e felizmente consegui 14 golos. Já no ano anterior, quando representava o Salgueiros, tinha sido o terceiro melhor marcador do campeonato, com 15 golos. Ele [Luis Díaz] já tem 12 golos? Então é capaz de ultrapassar os meus números. Vou torcer para que isso não aconteça. Que o FC Porto ganhe, mas que ele não passe. [risos] Estou a brincar, claro. Ainda faltam bastantes jogos e estou convencido de que vai fazer os golos necessários para me ultrapassar.

2 - O que mais lhe salta à vista em Luis Díaz?

-Tenho visto alguns jogos do FC Porto e, dos que vi, gostei bastante dele. É um jogador jovem, com uma técnica acima da média e com uma margem grande para evoluir, que aparece muito bem para finalizar quando tem a oportunidade. Tem aquele instinto típico dos goleadores e isso obriga a que os defesas se preocupem muito com ele. Nota-se que se adaptou rapidamente ao futebol europeu e acredito que, com a ajuda do Sérgio Conceição, continuará a crescer.

3 - Depois de duas épocas com muitos golos no FC Porto, o Edmilson saiu para o campeonato francês. Vê em Luis Díaz potencial para singrar numa liga com outra visibilidade?

-O nível do Luís Díaz é impressionante. Aliás, foi por ser um jogador excelente que o FC Porto comprou pelos valores que comprou. Por isso, acredito que um dia o clube pense em rentabilizar esse investimento e que venha a ter um grande retorno. No entanto, acredito que vá ficar mais um ou dois anos para cimentar melhor o seu lugar no futebol europeu e que depois acabará por dar o salto para um campeonato mais competitivo que o português, porque tem condições para outros voos. O FC Porto já é um grande clube. Mas estou a falar em voos maiores dentro da Europa.