"O FC Porto é o sítio onde se ganha mais vezes e tem mais sabor a conquistar títulos"

Pedro Emanuel, atualmente na Arábia Saudita, foi campeão pelo Boavista e FC Porto

Pedro Emanuel, atual treinador do Al Khaleej, na Arábia Saudita, representou FC Porto e Boavista, ainda com,o jogador, clubes que este domingo se defrontam na 30ª jornada da Liga Bwin. Mais um dérbi portuense que o técnico conhece como poucos.

Entrevistado pela revista Sábado, Pedro Emanuel recorda os títulos e assinala as diferenças entre ser campeão no Boavista e no FC Porto.

"Ser campeão no Boavista é muito difícil, tal como a história do clube o diz. Esse título jamais será apagado da minha memória. Foi um momento de afirmação e crescimento de um clube que sempre mereceu esse reconhecimento pela tenacidade e perseverança de ir subindo degrau a degrau. Infelizmente, depois deu um passo maior do que a perna, o que o obrigou a reestruturar-se. Não diria que foi o meu título mais importante, mas aguçou muito o gosto de ganhar", disse.

"E a mudança para o FC Porto só podia ser nesse sentido. Na altura, tive outras propostas, especialmente do estrangeiro. Aliás, a minha decisão como treinador de experimentar o estrangeiro foi porque nunca o fiz enquanto jogador. Sempre vi no FC Porto o sítio onde se ganha mais vezes e onde se tem mais sabor a conquistar títulos enquanto jogador. Terminei a carreira no FC Porto depois de ter trabalhado com grandes colegas, amigos, treinadores e um grande presidente, o mais titulado do Mundo", acrescentou.

Sobre o dérbi, Pedro Emanuel fala de um duelo entre os clubes da sua vida. "Para mim, o dérbi é um momento de grande alegria. São os clubes da minha vida. O Boavista, o clube da minha formação e afirmação na 1.ª Divisão e o FC Porto como o clube da minha consagração. Tenho enorme estima pelos dois, em momentos diferentes da minha vida. Mudar do Boavista para o FC Porto nunca foi fácil, mas passei épocas de grandes alegrias - uma ou outra tristeza como é normal no futebol. Tenho boas lembranças dos dois lados".