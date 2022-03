"O Estádio do Dragão continua a ser um verdadeiro talismã para a Seleção", diz o FC Porto

Portugal disputou os dois jogos do play-off de acesso ao Mundial'2022 no Estádio do Dragão.

O FC Porto destaca esta quarta-feira a vitória de Portugal sobre a Macedónia do Norte, por 2-0, e salienta que o Estádio do Dragão "continua a ser um verdadeiro talismã" para a Seleção, que ontem carimbou o apuramento para o Mundial'2022.

Depois do triunfo sobre a Turquia (3-1), também na casa dos portistas, a equipa das Quinas selou a passagem para o Catar com dois golos de Bruno Fernandes.

"Com Diogo Costa, Pepe e Otávio de início e a brilharem intensamente, Portugal venceu a Macedónia do Norte por 2-0 e carimbou a tão desejada qualificação para o Mundial do Catar, que se disputa no final deste ano. O Estádio do Dragão, que também ovacionou de pé a estreia de Vitinha, continua a ser um verdadeiro talismã para a seleção portuguesa, que volta a marcar presença numa fase final de uma grande competição. Antes, houve golo de Fábio Vieira na vitória dos Sub-21 em casa da Grécia (4-0)", destacam os dragões na newsletter Dragões Diário.