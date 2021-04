O alerta de Conceição a Sérgio Oliveira no Nantes e a afirmação no FC Porto: "Confio em ti"

Em entrevista ao site da UEFA, Sérgio Oliveira falou sobre a importância de Sérgio Conceição na sua afirmação com a camisola do FC Porto.

Afirmação no FC Porto pela mão de Sérgio Conceição: "O Mister Sérgio Conceição deu-me aquilo de que eu precisava. Olhou para mim e disse: 'Tu tens qualidade, mas precisas de evoluir em certos aspetos'. Desde o primeiro dia que estive disposto a evoluir, a trabalhar, a ouvir, a acatar, a aprender. E ainda hoje é assim. Tinha vontade em ser mais. Queria ser uma referência do clube e o míster Sérgio teve um papel preponderante nesse aspeto. Estou no auge da minha carreira aos 28 anos, mas não foi fácil."

Aviso inicial no Nantes: "A primeira vez que trabalhei com o míster Sérgio Conceição foi em França [quando foi emprestado pelo FC Porto]. Ele olhou para mim e disse: 'Tu estás gordo! Vais ter de perder quatro ou cinco quilos.' Eu fiquei a olhar para ele e disse: 'OK!' Durante esse tempo estive a adaptar-me ao estilo de jogo que ele adora, que se caracteriza por um grande impacto físico, de segundas bolas, de qualidade e de aposta tanto na largura como na profundidade. Eu passei um bocado mal e, quando já estava finalmente a adaptar-me a esse futebol, sofri uma uma lesão no joelho que me afastou durante mais de um mês. Tive poucas oportunidades para jogar no Nantes, mas nos treinos senti que evoluí muito durante esses quatro meses."

Momento "inesquecível": "No ano seguinte ele veio para o Porto e eu pedi-lhe para ficar na equipa. Ele disse-me que se calhar era melhor eu sair para ter mais oportunidades de jogar, porque se ficasse se calhar ia jogar pouco. Respondi que queria fazer a pré-época e que ia agarrar o meu lugar. Ele disse: 'OK, mas tens de saber que não és a minha primeira opção'. Eu apenas disse: 'Não tenho problema com isso'. Fiz a pré-temporada e lembro-me que fiquei nove jogos na bancada. A minha estreia foi na fase de grupos da Champions League contra o Mónaco. Do nada ele chamou-me e disse-me: 'Olha, vais jogar. Confio em ti plenamente'. Foi inesquecível. Senti que podia confiar nele e que me ia ajudar em todos os aspectos. Temos os dois personalidades muito fortes e tivemos as nossas discussões, sempre com muito respeito, mas hoje em dia temos uma relação muito boa."