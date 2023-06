Nuno Lobo defende saída de Fernando Gomes se FC Porto vender abaixo da cláusula

Candidato à presidência do FC Porto diz que o administrador "pôs a preço de saldo os melhores ativos do clube".

Nuno Lobo, que já anunciou a candidatura à presidência do FC Porto, nas eleições do próximo ano, emitiu esta sexta-feira um comunicado, no qual defende que Fernando Gomes deve deixar a SAD caso seja vendido algum dos principais ativos abaixo da cláusula.

"O administrador Fernando Gomes não tem condições de continuar na SAD se obrigar o clube a vender abaixo de qualquer cláusula de rescisão. Este administrador desvalorizou os ativos do clube, ao anunciar a pretensa venda dos jogadores até 30 de junho. Espero que ninguém saia abaixo da cláusula de rescisão, sob pena de haver consequências", pode ler-se.

"Fernando Gomes pôs a preço de saldo os melhores ativos do clube antes mesmo de começar o campeonato. Espero que o presidente Pinto da Costa, com o seu bom senso e sagacidade, consiga resolver este problema a contento do clube, que sempre tão bem defendeu. Confio no presidente e confio na sua seriedade, sobre o futuro do clube. Quer ganhar, como eu quero ganhar, também", vincou.

Nuno Lobo espelhou ainda o desejo de que Conceição se mantenha no Dragão. "Defendo, intransigentemente, que Sir Sérgio Conceição deve ficar no clube, porque interpreta a mística perdida, com algumas escolhas anteriores. Não podemos competir com grandes europeus, com os árabes, em dinheiro, mas podemos competir com os mesmos, apelando ao amor único ao FC Porto. É isto que nos distingue e é isto que nos vai alimentar. Quero voltar a ter muitos momentos felizes", considerou.