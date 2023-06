Nuno Lobo confirma candidatura às eleições do FC Porto

Intenção de avançar em 2024 confirmada

Nuno Lobo confirmou, esta quarta-feira, através de um comunicado enviado às redações, que será candidato às eleições do FC Porto em 2024.

O empresário explica que se trata de "um novo desafio", que encara "com a energia possível" e uma "motivação e força inabalável".

"As circunstâncias mudaram e provavelmente um ano, dará para para perceber melhor o clube", pode ler-se na nota de Nuno Lobo.

Comunicado

"Como sabem, sempre vivi, intensamente, o clube que amo: FCPorto, e como a vida está cheia de desafios, que se forem aproveitados de forma criativa, inovadora, podem ser ótimas oportunidades, e por isso decidi aceitar o próximo: eleições 2024 ao FCP, com o NUNO LOBO 2024.

A primeira experiência, em 2020, foi excelente da forma e no conteúdo, como conheci o clube e as novas pessoas que me passaram durante um mês, desta forma, encaro este novo desafio com a energia possível, que me entusiasma, a motivação e a força inabalável que sempre determinou a minha vontade de ajudar.

Para mim, viver é enfrentar desafios porque quem os recusou, apenas passou pela vida, não viveu.

Estarei por cá em comunicação convosco.

As circunstâncias mudaram e provavelmente um ano, dará para perceber melhor o clube."