Novos equipamentos do FC Porto começam a ser revelados esta segunda-feira

Dragões despediram-se, nas redes sociais, do patrocinador principal da camisola

Depois de várias imagens dos supostos novos equipamentos do FC Porto a circularem pela internet, as novidades com carimbo oficial chegarão esta segunda-feira, pelo menos a julgar pela publicação da marca que equipa os dragões.

"Nunca conquistado e nunca quebrado. Indestrutível por natureza", pode ler-se num tweet da "New Balance", que sinaliza a data 13 de junho e identifica o FC Porto.

Por seu turno, também nas redes sociais, os azuis e brancos despediram-se do patrocinador principal da camisola, que conhecerá uma nova marca a partir da próxima época. A Meo esteve vários anos nesse papel e continuará ligada ao clube, mas noutros moldes.

Never conquered and never broken.



.

@FCPorto | 13.06.22 - New Balance Football (@NBFootball) June 12, 2022