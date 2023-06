Novo relvado do Estádio do Dragão entra na fase final da instalação

Esta última fase iniciou-se esta segunda-feira e vai durar uma semana, com os trabalhos a decorrerem durante 24 horas por dia.

O novo relvado do Estádio do Dragão está um passo mais perto de estar pronto. Esta segunda-feira arrancou a colocação das fibras sintéticas, um processo que vai durar sete dias, com os trabalhos a decorrerem 24 horas por dia.

Recorde-se que o FC Porto recorreu a uma empresa suíça que nos últimos anos colocou os relvados, entre outros, no Santiago Bernabéu, do Real Madrid, no Parque dos Príncipes, do PSG, e no Lusail, o palco da final do Mundial do Catar.

O Dragão será o primeiro recinto em Portugal com a tecnologia "GrassMax", composta por um tapete de relva 100 por cento natural que é reforçado com fibras sintéticas, que o torna quatro vezes mais resistente. Isso é feito através de uma máquina com agulhas que enfia as fibras 18 cm no chão e deixa salientes 2 cm acima da superfície, e isso faz com que as raízes agarrem melhor. "Desenvolvemos fibras especiais com características de desempenho aprimoradas. GrassMax Duo é composto por um bloco copolímero que combina PP e PE, além de filamentos retos e texturizados. O design especial e o material dos nossos pontos foram testados no laboratório de ciências da Universidade de Ghent", pode ler-se no site da empresa.

Habituado a ter um relvado de excelência, o FC Porto teve alguns problemas com o atual e esta temporada até foram bem visíveis várias manchas descoloradas espalhadas ao longo das quatro linhas. Um problema, ainda assim, mais estético do que funcional. Até porque, de acordo com a classificação da Liga de Clubes, só o relvado de Alvalade obteve maior pontuação em 22/23. Mas há dois anos foi apenas o sétimo melhor do campeonato.

O valor da obra é desconhecido, mas é visto como um investimento por parte da SAD portista.