Livro já se encontro em pré-venda em alguns locais.

"A Chama do Nosso Dragão" é o nome do mais recente livro da autoria de Pinto da Costa e nele é contada a história do próprio clube.

A obra conta ainda com muitas fotografias dos momentos mais marcantes do FC Porto e chega às livrarias a 25 de novembro, mas já se encontra em pré-venda em alguns locais.