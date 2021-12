Notícia no Brasil: pagamento de Pepê origina queixa do Grémio na FIFA

Pêpê, avançado do FC Porto

A informação foi avançada esta segunda-feira pelo site UOL, do Brasil.

O FC Porto estará em atraso nos pagamentos ao Grémio relativos à compra do avançado Pepê. A informação foi avançada esta segunda-feira, pelo UOL. De acordo com o site brasileiro, os dragões não terão pago a terceira das cinco parcelas acordadas na aquisição do atleta de 24 anos.

O clube brasileiro terá, por isso, recorrido à FIFA e entrou com uma ação no início deste mês para cobrar cerca de 2,5 milhões de euros.

Pepê foi contratado pelos dragões por 15 milhões, com contrato válido até 2026. Soma até ao momento 16 jogos com a camisola do FC Porto e marcou dois golos

Recorde-se que o Grémio foi despromovido à Série B do campeonato brasileiro e terá uma grande perda de receitas, sendo o dinheiro de Pepê ainda mais relevante para o clube em 2022.