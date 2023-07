Notícia em França: FC Porto interessado em Ricardo Pereira

O Nice também pretende o regresso do jogador, por empréstimo

Ricardo Pereira estará na mira do FC Porto, onde se sagrou campeão nacional em 2018, segundo noticia o L'Équipe.

A publicação francesa aborda o interesse do Nice em também voltar a contar com o internacional português (jogou no emblema francês entre 2015 e 2017, por empréstimo do FC Porto). A proposta dos franceses seria de empréstimo com opção de compra.

O L'Équipe garante haver ainda um terceiro emblema interessado no ala direito, cujo nome ainda não é conhecido.

Ricardo Pereira tem 29 anos e contrato com o Leicester até 2026, mas o seu futuro pode passar por uma mudança de clube, até porque o Leicester desceu de divisão. Na última época somou apenas 11 partidas, pois lesões têm complicado a sua passagem pelo clube inglês.

O FC Porto, recorde-se, ficou sem o lateral-direito Manafá para 2023/24.