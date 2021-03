Noite épica de Turim gerou pico de vendas em Itália, com Pepe e Sérgio Oliveira em destaque

As duas horas seguintes ao jogo de terça-feira levaram as vendas ao topo. Metade das camisolas encomendadas tinham o nome de Pepe ou Sérgio Oliveira estampados. Sucesso passou também pelas redes sociais

A noite épica de Turim valeu um encaixe financeiro de 10,5 milhões de euros, mas também teve efeitos nas vendas da loja online do FC Porto e no número de seguidores nas redes sociais. Imediatos, diga-se.

De acordo com dados a que O JOGO teve acesso, nas duas horas que se seguiram ao apito final, registou-se um pico de vendas apenas comparado com o período de Natal. Com a curiosidade de cerca de 20 por cento das encomendas terem sido feitas por italianos. Só não se sabe se foram adeptos dos rivais da Juventus, nomeadamente do Torino, ou de "tiffosi" da Lazio , Parma Inter, os clubes que Sérgio Conceição representou naquele país enquanto jogador.

Certo é que metade de todas as camisolas vendidas para Itália e restantes destinos, desde terça-feira ao fim da noite, tinham o pedido para estampar o nome de Sérgio Oliveira e de Pepe, dois dos heróis da maratona de 120 minutos que terminou com o apuramento do FC Porto para os quartos de final da Liga dos Campeões.

E num período em que as redes sociais são nota cada vez mais dominante no dia a dia, é de destacar ainda o impacto que esta passagem teve sobre os números da conta dos dragões no Instagram, que registou vários recordes. Em termos absolutos de seguidores, o clube azul e branco recuperou a liderança do "ranking" nos clubes portugueses, chegando aos 1,72 milhões e superando o rival Benfica, que conta com cerca de 1,70 milhões.

No que diz respeito às publicações naquela rede social, nomeadamente às "histórias", houve máximos atingidos: foram várias as que superaram as 400 mil visualizações, sendo que a mais vista de todas bateu mesmo nas 450 mil. O anterior recorde era de 300 mil, registado, curiosamente, com uma publicação após o jogo da primeira mão.