No regresso a Portugal, Diogo Costa é eleito Guarda-Redes do Mês da Liga Bwin

Prémio é relativo aos meses de outubro e novembro. Guarda-redes do FC Porto somou 29% dos votos.

Diogo Costa foi eleito Guarda-Redes do Mês da Liga Bwin, num prémio relativo aos meses de outubro e novembro. O guardião do FC Porto recolheu 29& dos votos dos treinadores da primeira divisão, superando Vlachodimos, do Benfica, que teve 21%, e Ricardo Batista, do Casa Pia, com 14%.

Diogo Costa foi titular nos cinco jogos (três vitórias, um empate e uma derrota) dos dragões no período analisado, tendo sofrido três golos.

De recordar que o jovem guarda-redes regressou ontem a Portugal depois da participação no Mundial'2022, em que defendeu as redes da Seleção portuguesa em cinco ocasiões.