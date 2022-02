No Brasil apontam Boca Juniors como possível destino de Marchesín

ESPN Brasil dá conta da existência de um alegado acordo entre o guardião e o clube de Buenos Aires, a efetivar no final da temporada.

Agustín Marchesín é, de acordo com a ESPN Brasil, alvo do Boca Juniors para reforçar a baliza. Esta terça-feira, durante um programa televisivo, o canal adiantou mesmo a alegada existência de um acordo entre o guarda-redes e o emblema "xeneize" com vista a uma transferência no final da presente temporada.

Recorde-se que, no mercado de inverno, o argentino, de 33 anos, chegou a ser apontado a clubes como Flamengo e Lanús, mas acabou por permanecer no Dragão como primeira alternativa a Diogo Costa.

O Boca, por sua vez, olha para Marche como possível solução para colmatar a expectável saída de Agustín Rossi para o futebol europeu.

Marchesín cumpre a terceira época de dragão ao peito e tem contrato até final da próxima temporada.