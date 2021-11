Ninguém corre tanto como o FC Porto na Champions: Taremi, Díaz e Otávio lideram pelotão

Taremi, Luis Díaz e Otávio são os jogadores portistas que mais quilómetros fazem por partida. Compromisso da equipa para com as ideias de Conceição ajuda a explicar esta liderança



O FC Porto é a equipa que mais corre na Liga dos Campeões. As contas são da UEFA, portanto oficiais, e permitem verificar que os portistas percorrem, em média, quase 120 quilómetros por jogo.

Ao fim de quatro jornadas da prova milionária, a formação de Sérgio Conceição destaca-se das demais com 477,84 quilómetros, mais três do que o Atlético de Madrid, a equipa com quem está a disputar o segundo lugar do grupo B e consequente apuramento para os oitavos de final da competição.