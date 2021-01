Nélson Puga e os casos de covid-19: "O que mais nos preocupa são as miocardites"

Nélson Puga, médico do FC Porto

Diretor do departamento médico do FC Porto falou sobre os casos de covid-19 no webinar da "Thinking Football".

Nélson Puga, médico do FC Porto, esteve esta sexta-feira presente no webinar da "Thinking Football", da Liga, e abordou os casos de covid-19 e seus efeitos.

"Nós temos casos mais recentes do que de outras equipas. Os jogadores têm uma paragem forçada de 10 dias de atividade específica, sejam ou não assintomáticos. Há a perda de forma desportiva e o impacto que nos preocupa é o impacto na saúde. Reavaliamos quando regressam para termos a certeza que temos atletas aptos, capazes de praticar atividade física de forma segura", declarou o responsável clínico.

"A primeira preocupação vai nessa avaliação, para excluirmos o risco de morte súbita. O que mais nos preocupa são as miocardites. Tudo depende do impacto da doença no atleta. Da minha experiência, o impacto prende-se exclusivamente à perda da atividade desportiva", disse ainda Nélson Puga.