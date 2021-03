"Não tivemos diminuição de impostos, é lamentável o que está a acontecer"

Fernando Gomes, administrador financeiro do FC Porto, reflete sobre as dificuldades impostas pela pandemia e aponta o dedo ao Governo.

Fernando Gomes, administrador financeiro do FC Porto, abordou as dificuldades financeiras criadas pela pandemia de covid-19 no sector do Desporto e apontou o dedo ao Governo, lembrando que, em países como Itália ou Espanha, houve diminução de impostos, algo que não se verificou em Portugal.

"Ficámos todos confundidos quando isto começou. Por outro lado, há que reconhecer que, da parte das autoridades nacionais, e estou a falar do Governo, no que diz respeito ao desporto, a incompreensão para estes problemas foi brutal. Não houve rigorosamente nenhum incentivo, nenhum apoio e as especificidades do futebol são muito diferentes de uma indústria do sector produtivo do país. Encontrámos aqui uma dificuldade adicional, que não existiu noutros países, no que diz respeito a impostos. É lamentável o que está a acontecer. Não tivemos nenhuma diminuição de impostos, temos de pagar o mesmo como até aqui, ao contrário de Itália ou Espanha, e, ainda por cima, estamos com dificuldades na devolução de receitas", assinalou Fernando Gomes, que explica que o Governo não devolveu a totalidade do IVA ao FC Porto:

"Uma das receitas que contamos para o dia a dia é das lojas, que criam um saldo de caixa diário que permitem ir pagando despesas sem nos atrasarmos muito, mas estão fechadas. Por isso, contamos com a devolução do IVA para poder fazer alguma receita adicional. Em outubro pedimos a devolução de sete milhões de euros do IVA, o Governo tinha até 31 de dezembro para devolver. Não o fez na totalidade. Quisemos uma resposta, recorremos ao tribunal e dizem que não sabem quando vão devolver os outros três milhões e já estamos em março. Entretanto, já temos mais 1,75 milhões de euros para receber. Se o Estado é uma dificuldade adicional, em vez de procurar ajudar os contribuintes, as dificuldades são ainda mais acrescidas", rematou o administrador financeiro dos dragões, em declarações à FC Porto TV.