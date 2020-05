Óliver recorda a saída do clube azul e branco, no último verão, apontando para os argumentos apresentados pelo Sevilha.

Foi no último verão que Óliver Torres deixou o FC Porto para regressar a Espanha, assinando pelo Sevilha, onde é agora orientado por um treinador que já o conhecia bem: Julen Lopetegui.

Em entrevista ao diário Marca, o médio espanhol sublinhou que não tinha planeado sair do Dragão, mas apontou para os argumentos do clube andaluz. "Não tinha planeado sair do FC Porto, de maneira nenhuma. Depois de quatro anos em Portugal, gostei da ideia de jogar aqui [em Sevilha], com um treinador que me conhece muito bem. Era o Sevilha ou nada, no Porto estava muito feliz", começou por referir Óliver, completando:

"O Sevilha é um clube familiar, com companheiros que me ajudaram e me deram confiança desde o início. Cheguei com ambição e vontade de mostrar serviço", explicou o ex-FC Porto.

Recentemente, também Sérgio Conceição falou sobre a saída do médio. "Não podemos esquecer que o FC Porto vive dias difíceis. É difícil de segurar um jogador a um ano do fim do contrato, que tem grande vontade de ir embora e que acham que o seu ciclo acabou. Não posso contrariar uma semana de choro, em que ele teve a lágrima no canto do olho uma semana e a pedir para ir embora, porque não se sentia mais confortável no FC Porto", contou o treinador.