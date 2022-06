"Não tinha ouvido falar de Fábio Vieira, mas fui ver no YouTube..."

Fábio Vieira troca o FC Porto pelo Arsenal

Nome sonante de um passado recente do Arsenal, Jack Wilshere comentou esta sexta-feira a iminente chegada de Fábio Vieira aos gunners.

"Tenho de ser honesto, não tinha ouvido muito falar de Fábio Vieira e fui ao YouTube ver vídeos dele quando surgiram as as notícias. Parece ser um bom jogador. Todos parecem bons no YouTube, mas deu para ver mais sobre ele", disse.

"Marcou seis golos e fez 14 assistências no FC Porto. Isso é impressionante. Todos sabemos que o Arsenal terá de fazer boas contratações porque está nas competições europeias. Eles precisam um plantel maior, pelo que estão a contratar, algo que é positivo", disse ao TalkSport.