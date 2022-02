FC Porto, através da conta do seu departamento de comunicação no Twitter, volta a reagir à enorme confusão que se viveu em pleno relvado do Estádio do Dragão após o clássico com o Sporting (2-2).

"Não há uma imagem de um jogador do FC Porto a agredir um jogador do Sporting de Lisboa, mas há imagens de jogadores do Sporting de Lisboa a agredirem elementos do FC Porto, mas parece que a comunicação social de Lisboa ainda não reparou nisso. Fica a dica", pode ler-se na conta do departamento de comunicação dos "dragões" na rede social Twitter.

A reação surge depois do anúncio do Sporting, em comunicado, de que irá apresentar queixas-crime contra Vítor Baía, Sérgio Conceição e Rui Cerqueira.