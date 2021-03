Nanu convocado para a seleção da Guiné-Bissau

Defesa do FC Porto vai participar nos jogos contra Essuatíni e Congo.

Nanu foi convocado por Baciro Candé, selecionador da Guiné-Bissau, para os dois próximos jogos da fase de qualificação da Can"2022.

O defesa do FC Porto é um dos escolhidos para participar nos encontros contra o Essuatíni (antiga Suazilândia), no dia 26 deste mês e com a República do Congo, no dia 30, numa lista onde estão outros jogadores que atuam em Portugal.

Do escalão principal, Baciro Candé convocou dois jogadores do Portimonense, o lateral-esquerdo Fali Candé e o avançado Beto, um do Rio Ave, o médio Pelé, e ainda o médio do Tondela, Jaquité e o defesa do Farense, Bura.



Da II Liga foi chamado João Mário, extremo da Académica, e do Campeonato de Portugal há dois representantes na seleção da Guiné-Bissau: o guarda-redes do Juventude de Évora, Marcos Djoco, e o extremo Leonel Alves, do Marinhense.