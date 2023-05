Na Colômbia garantem que o FC Porto assegurou jovem central de 19 anos

Kevin Mantilla brilha ao serviço do Independiente de Santa Fé.

O jovem central colombiano Kevin Mantilla, 19 anos, do Independiente de Santa Fé, esteve ontem na ordem do dia no país natal. De acordo com informações da Imprensa local, o internacional sub-20 "cafetero", que está convocado para o Mundial da categoria, teria sido assegurado pelo FC Porto como reforço para 2023/24, uma informação que não foi confirmada pelos dragões.

Em cima da mesa estará um negócio a rondar os 2 M€, com o Santa Fé a reservar ainda uma percentagem de futura venda. Apesar da tenra idade, Mantilla já disputou 35 jogos como profissional.