Mourinho quer avançado e em Itália incluem Taremi no lote de opções

De acordo com o "Corriere dello Sport", a Roma tem o avançado do FC Porto referenciado como possibilidade, ainda que as prioridades do clube sejam outras.

Após uma época em que lhe faltou algum poderio ofensivo - Tammy Abraham marcou nove golos em todas as competições e Andrea Belotti ficou em branco na Serie A - a Roma, treinada por José Mourinho, quer reforçar o ataque e, nesse sentido, o jornal "Corriere dello Sport" menciona várias opções em cima da mesa.

No que toca às prioridades, o clube encontra-se a tentar fechar um empréstimo com opção de compra de Gianluca Scamacca, avançado italiano contratado pelo West Ham no verão passado - custou 36 milhões de euros - e que não teve grande sucesso em 2022/23, também por causa de uma lesão num joelho.

Álvaro Morata (Atlético de Madrid) e Folarin Balogun (Arsenal, emprestado ao Reims na última época) são outros dois nomes que agradam ao técnico português, ainda que se apresentem como alvos muito dispendiosos e provavelmente fora do alcance da Roma.

Depois, existem outros jogadores referenciados pelo clube em segundo plano, incluindo Youssef En-Nesyri (Sevilha) e Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, que atrai interesse devido a ter apenas mais um ano de contrato e ser visto como uma opção mais acessível.