A mãe de Eustáquio morreu este sábado, dia em que o médio foi titular no FC Porto-Santa Clara (2-1), tendo sido substituído numa fase inicial da segunda parte do jogo.

Sérgio Conceição afirmou no final do jogo que a conversa com o médio canadiano, no final do jogo, devera-se a um problema pessoal.

À família enlutada e amigos, O JOGO endereça as mais sentidas condolências.