Mónaco perfila-se como adversário do FC Porto nesta pré-época

Ainda não há confirmação oficial, mas o Mónaco é hipótese para dia 23.

O Mónaco perfila-se como adversário do FC Porto no próximo dia 23 de julho. O clube francês é, nesta altura, uma possibilidade para se juntar ao lote de adversários dos dragões nesta pré-época, num encontro que, a confirmar-se, será realizado no Dragão.

O campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, recorde-se, tem o primeiro jogo oficial agendado para dia 30 (20h45), frente ao Tondela, para a Supertaça, jogo marcado para Aveiro.

No que toca a testes de pré-época, estão confirmados os jogos com Portimonense (dia 14), no Algarve, onde o FC Porto está em estágio, e dois dias depois com o V. Guimarães, no Olival.