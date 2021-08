Milan em cena por Corona, mas valores avançados não são os pretendidos

Corona entrou no último ano de contrato com o FC Porto

Italianos procuram um extremo e o mexicano passou a ser o plano A. Saída de Castillejo pode ajudar.

Depois de as negociações com o Sevilha terem encravado, o Milan apareceu em cena por Tecatito Corona e é nele que vai concentrar esforços para reforçar os corredores. Falta um extremo aos italianos e tal como O JOGO deu conta no passado domingo, o luso-mexicano foi um dos alvos identificados, mas ganhou vantagem a outros nomes. O treinador Stefano Pioli não escondeu o desejo de "acrescentar qualidade ao plantel" e Corona pode fazê-lo em várias posições.

Contudo, se as negociações com o Sevilha não resultaram, não se esperam facilidades agora, mesmo com o fecho do mercado cada vez mais próximo. Corona é um nome repetido por praticamente toda a Imprensa desportiva italiana, com o jornal "Gazzetta Dello Sport" a adiantar os valores definidos pelo Milan para início de conversa: dez milhões de euros.

Ao FC Porto, sabe O JOGO, ainda não chegou uma proposta, mas é pouco provável que esse valor convença a SAD. É possível, ainda assim, que os rossoneri acenem com cláusulas por objetivos que elevem o montante global da operação, mas que empurrem parcelas para a próxima época. Com o Sevilha, recorde-se, os dragões estariam dispostos a aceitar 13 milhões de euros pelos 66,5% do passe de que detêm, portanto, sem os 30% a que o Twente tem direito.

Com o contrato de Tecatito a expirar no fim desta época, Frederic Massara e Paolo Maldini, responsáveis pelo mercado, sabem que o tempo joga a seu favor, mas há algo que até pode dar uma ajuda aos dragões. Samu Castillejo, também homem das alas, interessa ao Getafe, que avança com oito milhões de euros, de acordo com a Imprensa italiana. O clube está recetivo à saída e selar esta transferência reforçaria os argumentos nas negociações com o FC Porto, num efeito dominó habitual do mercado de transferências.