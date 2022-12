Milan acompanha as exibições de Evanilson

A notícia surgiu no jornal "Tuttosport", que especula com a hipótese de os italianos fazerem uma proposta pelo avançado no final da época.

A notícia surgiu no jornal "Tuttosport", que especula com a hipótese de os italianos fazerem uma proposta pelo avançado no final da época. Evanilson renovou até 2027 com o FC Porto em outubro e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.