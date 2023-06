Médio Oriente chama Bruno Costa após queda para a equipa B do FC Porto

Médio foi "despromovido" à equipa B em janeiro e espera prosseguir a carreira no exterior.

O final de época e a consequente reabertura do mercado perspetiva-se como mais uma oportunidade para Bruno Costa dar um novo rumo à carreira, depois de o FC Porto lhe ter fechado a porta em janeiro, numa operação que o levaria até à Arábia Saudita por empréstimo e que renderia ao clube sensivelmente 1,5 M€.

Entretanto o médio foi despromovido para os "bês", onde jogou a partir de fevereiro, mas acabou por ter a visibilidade de que não gozava pela equipa principal e, com isso, foi alimentando o interesse no Médio Oriente.

Ao que O JOGO apurou, clubes da Arábia, do Catar e do Dubai já manifestaram vontade em recebê-lo, numa altura em que se prepara para entrar no último ano de ligação aos azuis e brancos e até poderá sair a custo zero, como sucedeu com outros elementos do clube no passado recente.

Bruno Costa, recorde-se, foi utilizado de forma intermitente por Sérgio Conceição no começo da temporada e chegou a receber a medalha de vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira, por ter entrado nos minutos finais do triunfo contra o Tondela. Até dezembro alinhou no campeonato, na Liga dos Campeões, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, mas depois do jogo com o Mafra, no Dragão, precisamente para esta prova, nunca mais entrou nas opções do treinador. A queda para a equipa B, de resto, fez com que nem sequer tenha integrado a foto de família que marcou a despedida oficial desta temporada.