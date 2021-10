Mbemba gera alarme depois de deixar o jogo da seleção lesionado

Central saiu visivelmente com dores do encontro da República Democrática do Congo frente a Madagáscar.

Não correu bem para Chancel Mbemba o encontro com o Madagáscar, que ainda decorre, jogo da zona africana de apuramento para o Mundial. O central do FC Porto, titular na República Democrática do Congo, saiu lesionado ao minuto 14, após uma entrada mais dura de um adversário.

Mbemba deixou as quatro linhas visivelmente com dores e com dificuldades em apoiar um pé no relvado, sendo necessário esperar pelas próximas horas para saber a real extensão do problema.

O FC Porto pode ter aqui uma contrariedade para os próximos desafios. Na agenda dos dragões está o jogo com o Sintrense, da Taça de Portugal, na próxima sexta-feira, e, sobretudo, a receção ao Milan, terça-feira seguinte, para a Champions.