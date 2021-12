Central do FC Porto associado ao futebol turco.

Líder do campeonato turco, o Trabzonspor equaciona reforçar a defesa em janeiro e, de acordo com a Imprensa daquele país, Mbemba é um dos referenciados, ao lado de Ingason (PAOK) e Milos Veljkovic (Werder Bremen) - todos em final de contrato.

O central da República Democrática do Congo é um dos habituais titulares dos dragões, com 20 jogos realizados esta temporada, e foi eleito futebolista congolês do ano, numa votação promovida pelo portal "Africa Foot".