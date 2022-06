Mbemba e o mercado: salário exigido faz os clubes pensarem duas vezes

Fasquia do central está fixada nos três milhões de euros anuais.

A pouco menos de duas semanas de se tornar jogador livre, Mbemba continua sem dar a conhecer o próximo passo, abrindo espaço a uma tentativa do FC Porto para o segurar. A avaliar pela Imprensa internacional, interessados não faltam ao congolês, mas há um detalhe que tem feito os clubes pensarem duas vezes: o salário exigido pelo central.

Ciente de que aos 27 anos este poderá ser o último grande contrato do jogador, os agentes de Chancel têm aproveitado a regularidade revelada nas últimas épocas para apontarem para os três milhões de euros anuais, verba acima do teto salarial existente nos dragões.

Apesar de tudo, ainda ontem, sexta-feira, a Imprensa inglesa noticiava que o Everton se tinha juntado ao lote de interessados em Mbemba. Os "toffees", que também já fecharam James Tarkowski (Burnley) a custo zero, enfrentarão a concorrência do Milan, da Fiorentina, do Lyon, do Marselha, do Bétis e do Trabzonspor.